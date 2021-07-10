الرياضة
الوداد يرجئ احتراف الحسوني
أرجأ الوداد مناقشة عرض احترافي من الاتفاق السعودي، لأيمن الحسوني، إلى غاية نهاية الموسم. وذكر مصدر مطلع أن الصفقة تتوقف على القيمة المالية، وموافقة المدرب فوزي البنزرتي. وتوصل الوداد هذا الموسم، بالعديد من العروض الاحترافية للاعبيه، في مقدمتهم يحيى جبران، الذي ترغب أندية سعودية وإماراتية في خدماته، لكنه أجل مناقشتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا