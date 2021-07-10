حوادث
الإعدام لقاتل شقيقتيه وابن بالتبني بمكناس
ارتكب جريمته بسبب خلافات حول الإرث بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات الماراثونية في موضوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بمؤاخذة الفاعل، بارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبتها جناية السرقة الموصوفة بظروف الليلأكمل القراءة »
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