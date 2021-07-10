الصباح الفني
جنات وسلامة في ديو “يوم ميلادي”
كشفت المغنية المغربية جنات، المقيمة في مصر، بعض تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، مؤكدة أنها ستقدم، لأول مرة، في مسيرتها الفنية، أغنية ديو. وقالت جنات إن الديو الغنائي، سيجمعها بالفنان السعودي طلال سلامة، قبل أن تضيف أن الأغنية تحمل عنوان “يوم ميلادي”، من توزيع وسام عبد المنعم ومهندس الصوت فادي تمساح.أكمل القراءة »
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