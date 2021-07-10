ملف الصباح
بيع مفروشات ومعدات لعيون “الحولي”
أرباب أسرمعوزون يفعلون المستحيل هربا من نظرات الجيران «اللهم نبيع حوايجي ولا نولي ضحكة العادي والبادي»، «على قبل فرحة دراري الصغار غانكريدي باش ما نخليش ولادي بلاش»، «مع هاد الأزمة غانبيع فراش الدار ومانبقاش بلا عيد»… من بين العبارات التي أصبحت حديثا يوميا بين الأزواج المنتمين إلى فئة الفقراء والمعوزينأكمل القراءة »
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