الرياضة
جمهور الإنتر يودع حكيمي برسالة مؤثرة
قال إن ما أغضبه أنه غير قادر على منع رحيله ودع جمهور أنتر ميلان الإيطالي أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، برسالة مؤثرة، مبررا رحيله بالأزمة المالية التي يعيشها الفريق، بعد أن تعاقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي. وأبدى جمهور إنتر، في بيان لرابطة المشجعين، حسرته على رحيل حكيمي،أكمل القراءة »
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