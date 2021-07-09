الأولى
قوانين “فاست فود” بالبرلمان
وزراء وبرلمانيون حولوا المؤسسة التشريعية إلى غرفة للتسجيل وقع تواطؤ بين وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وبرلمانيين، للمناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى سترهن مستقبل المغرب لعقدين من الزمن، خلال يومين أو ثلاثة، لأجل الحصول على عطلة وإغلاق البرلمان في 15 يوليوز، عوض 30 منه، وخوض معارك الانتخابات،أكمل القراءة »
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