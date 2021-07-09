حوادث
النصب على تجار جملة بشيكات مزورة
تعود لشركات مفلسة وأشخاص أميين وشبكة وظفتها للسطو على أزيد من مليار سقط تجار جملة وأرباب مقاولات صغرى ضحايا لشبكة تنصب بشيكات مزورة تعود لشركات أفلست أو أشخاص يتم التحايل عليهم وفتح حسابات بنكية بأسمائهم وسحب دفاتر شيكات واستعمالها دون علمهم في معاملات تجارية. وأوضحت مصادر “الصباح” أن أفراد الشبكةأكمل القراءة »
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