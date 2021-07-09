مجتمع
النتائج تخرج تلاميذ فاس للاحتجاج
واصل تلاميذ راسبون وأولياء أمورهم، احتجاجهم على نتائج امتحان الثالثة إعدادي بمختلف إعداديات فاس بسبب تدني نسبة النجاح. ونظموا الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مديرية وزارة التربية الوطنية، رفعوا خلالها شعارات طالبت بإلغاء النتائج وإعادة امتحانهم. وعاد الآباء وأبناؤهم للاحتجاج أمام باب المديرية، للمرة الثانية منذ إعلان النتائج السيئة للامتحانأكمل القراءة »
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