حوادث
19 سنة سجنا لقاتلي نديمهم بفاس
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، تكييف متابعة عشريني قتل نديمه في نزاع سببه تصفية حسابات، وآخذته لأجل «الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه» بعدما توبع بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما متهم آخر توبع في الملف نفسه. وحكمت على المتهم المعتقل بسجن بوركايز،أكمل القراءة »
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