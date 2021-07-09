الرياضة
ستة لاعبين يغيبون عن بني ملال
العسري يحقق أهدافه مع الفريق يفتقد رجاء بني ملال خدمات ستة من لاعبيه الأساسيين، حين يواجه اليوم (الجمعة)، جمعية سلا بملعب ابو بكر عمار لحساب الدورة الأخيرة من منافسات القسم الثاني. ويغيب العميد همام باعوش بسبب جمعه أربعة إنذارات ويستمر غياب محمد حمزة حجار للمباراة الثانية على التوالي لجمعه ثمانية إنذارات، وأكمل القراءة »
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