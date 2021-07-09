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خاص

المعهد الدولي للسياحة بطنجة… قطب للريادة

منذ 3 دقائق
يعد مرجعا للتكوين العالي في مجالي الفندقة والسياحة ويستقبل سنويا أزيد من 20 جنسية مختلفة ككل سنة، يعيش الطلاب والطالبات الحاصلون على الباكلوريا في طنجة، حيرة في اختيار الكليات أو المدارس العليا التي سيكملون فيها دراستهم، وترتفع لديهم نسبة التردد في تحديد التخصص الملائم والالتحاق به، نتيجة لتوفر المدينة علىأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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