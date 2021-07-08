الأولى
“مؤثـرون” فـي صفقات للاحتيال على الطلبة
استعان وسطاء بـ “مؤثرين” في مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على الطلبة الحاصلين على الباكلوريا، الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بأوكرانيا، مستغلين شهرة بعضهم لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا والتوقيع على عقود تتضمن التزامات مالية خيالية، بالمقابل لا تحدد واجبات الوسطاء. وقال مصدر مطلع لـ “الصباح” إن أغلب الوسطاء يستقرونأكمل القراءة »
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