الرياضة
تمارة يتهم السلطة بعرقلة مباراة الداخلة
اتهم اتحاد تمارة لكرة القدم ممثل السلطة المحلية، بعرقلة إجراء مباراة مولودية الداخلة، لحساب الجولة 28 من بطولة القسم الوطني هواة، للمساهمة في إنقاذ الفريق الصحراوي من النزول إلى القسم الأول هواة. وأوضح اتحاد تمارة، في بلاغ أن المباراة عرفت أحداثا غير رياضية، انتهت بمنع إجرائها، من قبل ممثل السلطةأكمل القراءة »
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