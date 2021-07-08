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الشعباتي: “الحيط القصير”
> كيف ينظر المجتمع المغربي إلى المطلقة؟ > لقد تغيرت نظرة المجتمع المغربي إلى المطلقة، لم تعد ذلك العبء على الأسرة وعلى المجتمع، بعد أن كانا يعتقدان أنه من السهل دخولها عالم الانحراف وقيامها بأمور مرفوضة مثل ممارسة الدعارة، وذلك حين لا يكون لها دخل فتتخذها وسيلة للعيش. وكانت المطلقةأكمل القراءة »
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