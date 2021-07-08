الرياضة
موتسيبي يبحث عن مليار دولار
كشفت معطيات جديدة أن باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيوقع اتفاقيات شراكة وتعاون مع المقاولات والبنوك، التي يتعامل معها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل تخصيص مليار دولار للبنيات التحتية وتجهيز الملاعب. وينتظر أن يترأس موتسيبي مراسيم حفل توقيع هذه الاتفاقيات في اجتماع المكتب التنفيذي في 16أكمل القراءة »
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