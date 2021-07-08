مجتمع
الجرذان تقلق راحة زوار أبي رقراق
أصبحت الجرذان من المناظر المألوفة لزوار منطقة أبي رقراق بالرباط، حيث تشكل الأحجار الضخمة، التي ترسو بمحاذاتها القوارب مكانا لاستقرارها وخروجها ليس فقط ليلا، بل حتى خلال فترات النهار، بحثا عما يمكن أن تتناوله من بقايا الطعام. وتعتبر الأحجار الضخمة التي تم وضعها على طول الشريط المطل على نهر أبيأكمل القراءة »
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