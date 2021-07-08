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الرياضة

حكيمي بباريس مقابل 71 مليارا

منذ 3 دقائق
الدولي المغربي بات أغلى مدافع في أوربا ويتقاضى 300 مليون أسبوعيا انضم الدولي المغربي أشرف حكيمي، أول أمس (الثلاثاء)، إلى باريس سان جيرمان، قادما إليه من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 71 مليارا. وحل حكيمي الاثنين الماضي، رفقة وكيل أعماله بباريس، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى فريق العاصمةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق
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