الرياضة
الجيش يلعب ورقة الحوافز لأجل الوصافة
يستعين بمشروع فاندربروك لاستمالة لاعبين جدد ويفاوض الشيبي قررت إدارة الجيش الملكي لعب ورقة المال، من أجل إزاحة الرجاء الرياضي من مركز الوصافة، الذي يخول له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. وعلمت “الصباح” أن إدارة الجيش ستخصص منحة مالية وصفت بالمغرية، مقابل إبعاد الرجاء من المركز الثاني، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا