الصباح الفني
عمور: صعوبات واجهت “أوفر دوز”
يعرض في القاعات السينمائية، أحدث أفلامك السينمائية، ماذا يمكن القول عن هذه التجربة؟ شرعت القاعات السينمائية في عرض أحدث أعمالي السينمائية، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “كازا أوفر دوز”، وهو فيلم هادف، يحمل الكثير من الرسائل الموجهة للمجتمع المغربي، وبشكل الخاص المغاربة من فئة الشباب، سيما أنه يعالج موضوع الإدمانأكمل القراءة »
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