حوادث
المبادرة تقود ستة مقاولين إلى القضاء
الأسواق النموذجية تفضح الغش في البناء واستنفار غير مسبوق يهم مشاريعها استنفرت المصالح المركزية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بقيادة الوالي محمد الدردوري، الولاة والعمال، من أجل تقديم تقارير وأجوبة، عن الملايير التي استحوذت عليها الأسواق النموذجية. وأفادت مصادر مطلعة «الصباح»، أن لائحة بأسماء ستة مقاولين، أشرفوا على بناء وإنجازأكمل القراءة »
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