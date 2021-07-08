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الرياضة

بقالي في 1500 متر و3 آلاف موانع بالأولمبياد

منذ 4 دقائق
Morocco's Soufiane EL Bakkali celebrates after winning the men's 3000metre steeplechase event during the Diamond League Athletics Meeting at The Louis II Stadium in Monaco on August 14, 2020. (Photo by Matthias Hangst / POOL / AFP)
أثارت الإدارة التقنية الوطنية لألعاب القوى مفاجأة، باختيارها سفيان بقالي، عداء المنتخب الوطني، للمشاركة في سباق 1500 متر، ضمن الألعاب الأولمبية المقبلة، إلى جانب اختصاصه في 3 آلاف متر موانع. وجاء اختيار بقالي لخوض سباق 1500 متر، بعد أن سجل ثلاث دقائق و31 ثانية و95 جزاء من المائة، أثناء مشاركتهأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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