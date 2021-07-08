الرياضة
عموتة يطلب إعفاءه من تدريب الأولمبي
أبدى رغبته في التفرغ للمنتخب المحلي والتركيز على البطولة العربية طلب الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، إعفاءه من تدريب المنتخب الأولمبي، بسبب التزاماته في الفترة المقبلة، وضيق الوقت. وعلمت “الصباح”، أن عموتة طلب من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إعفاءه من الإشراف على المنتخب الأولمبي، سيما أنأكمل القراءة »
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