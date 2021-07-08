الرياضة
يد اليوسفية إلى ربع نهاية البطولة
حسم أولمبيك اليوسفية لكرة اليد تأهله إلى ربع نهائي البطولة الوطنية للقسم الممتاز للموسم الجاري. ويواجه الفريق اليوسفي في الربع طلبة تطوان في المباراة التي تقرر إجراؤها في الخامسة عصر الأحد المقبل، بقاعة المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء. وقرر المكتب المسير للفريق الفوسفاطي تسليم لاعبيه وأطره التقنية منحا مالية مغرية،أكمل القراءة »
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