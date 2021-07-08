مجتمع
تجار السمك ببني انصار يستأنفون نشاطهم
استأنف مهنيو قطاع تجارة السمك بالجملة ببني انصار، مزاولة نشاطهم المهني داخل ميناء الصيد البحري، بموجب قرار أصدره الجمعة الماضي علي خليل، عامل إقليم الناظور. وجاء هذا القرار لوضع حد للمعاناة الكبيرة التي كانت هذه الفئة من تجار السمك بالجملة والفئة العاملة بهذا القطاع والمقدرة بحوالي 2000 عامل، تتخبط فيها،أكمل القراءة »
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