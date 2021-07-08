الرياضة
الزريبي مطلوب ببركان والجديدة
علمت «الصباح» أن العديد من الأندية الوطنية تطارد حسن الزريبي، هداف النادي القنيطري في الموسم الكروي الجاري، بعد أدائه الملفت في أغلب المباريات. وبات الزريبي، البالغ من العمر 21 سنة، مطلوبا في فريقي الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان، بعد تألقه الملفت في بطولة القسم الثاني، بتسجيله سبعة أهداف، رغم أنهأكمل القراءة »
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