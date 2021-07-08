الرياضة
أندية الكراطي تنتفض ضد الجامعة
استغربت إلزام الممارسين باقتناء بذل رياضية لشركة خاصة عبرت أندية للكراطي عن أسفها لـ “القرارات الانفرادية وغير المسؤولة من المكتب التنفيذي للجامعة، آخرها فرض اقتناء البذلة الرياضية (الكيمونو) مع العلامة التجارية لشركة خاصة. وكشفت الأندية المذكورة أن الجامعة عقدت صفقتها مسبقا، دون سابق إخبار بواسطة وسيط مجهول، إذ أصبحت تنهجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا