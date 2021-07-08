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المغرب يخلص العالم من القرصان “هيكس”
“أنتربول” يشيد باعتقال “الدكتور” الذي استهدف بنوكا وشركات متعددة الجنسيات أشادت الشرطة الدولية “أنتربول” بالتفوق الأمني المغربي الذي مكن من إيقاف أشهر “مجرم أنترنيت”، بعدما حير الأجهزة الأمنية العالمية، طيلة عشر سنوات، لاختراقه مواقع حساسة، واحتياله على عدد من البنوك والشركات متعددة الجنسيات بواسطة برمجيات خبيثة. وأوضحت “أنتربول”، في موقعهاأكمل القراءة »
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