الرياضة
تصعيد بين شيبا وآسفي
المدرب رفض راتب شهرين مقابل فسخ العقد شهدت العلاقة بين المكتب المسير لأولمبيك آسفي والمدرب المقال سعيد شيبا تطورات، بعدما رفض المدرب مقترح الإدارة لفسخ العقد. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن الاجتماع الذي عقده أعضاء من المكتب مع شيبا انتهى بعدة نقاط خلافية، رغم أن المدرب وافق على إعفائه،أكمل القراءة »
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