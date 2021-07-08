حوادث
13 سنة لمزوري وصفات طبية
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، الاثنين الماضي أحكامها في حق ستة أشخاص، توبعوا من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة وتزوير وصفات طبية. وحكمت على المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا وعلى مساعده بثلاث سنوات، مماثلة فيما أدانت الثلاثة الباقين، من بينهم فتاة،أكمل القراءة »
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