ملف الصباح
بورتري
زينب… معاناة في صمت كانت تشعر بالذنب، دون سبب، ربما لأنها وحيدة أسرتها، وعجزها عن البوح بمشاكل في عش الزوجية، حتى أنها تعتبر نفسها أنها ليست مثل باقي قريناتها، وزاد من ألمها نظرات الأم، وشعورها بالضيق ما دفعها أكثر من مرة إلى البكاء ليلا، حتى لا ينفضح ضعفها أمام الغرباء.أكمل القراءة »
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