مجتمع
طحالب الجديدة… موسم الجودة
الراحة البيولوجية رفعت “الكوطا” إلى 20 ألف طن انطلق موسم جني وتسويق الطحالب البحرية بالجديدة، الاثنين الماضي. ويتميز الموسم الحالي برفع «الكوطا» المخصصة لهذه السنة إلى 20 ألف طن، وهو مؤشر إيجابي ساهمت فيه الراحة البيولوجية والتدابير والإجراءات، التي فرضتها المندوبية الإقليمية للصيد البحري بالجديدة. ويشكل قطاع الطحالب بالشريط الساحليأكمل القراءة »
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