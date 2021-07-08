ملف الصباح
فـي بـيـتـنـا مـطـلـقـة
نساء في وضعية طلاق يعانين في صمت ظلم الأسرة والآباء ويفترسهن المجتمع بنظراته لا ينتهي الحديث في موضوع المطلقات، ولا يمكن أن ينتهي، إذ كلما ازداد عدد أحكام الطلاق بأنواعه، إلا وانضافت فئات أخرى جديدة إلى لائحة طويلة من ضحايا لا ذنب لهن سوى أنهن اخترن أبغض الحلال عند الله،أكمل القراءة »
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