إنكلترا الى نهائي كأس أوربا للمرة الأولى على حساب الدنمارك

قاد القائد هاري كاين المنتخب الإنكليزي الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك 2-1 بعد التمديد الأربعاء على ملعب “ويمبلي” في لندن.

وتقدمت الدنمارك عبر ميكيل دامشغارد (د 30) قبل أن تعادل إنكلترا بهدية من القائد سايمون كيار الذي حول الكرة بالخطأ في شباك بلاده (د 39). وبعد بقاء النتيجة على حالها في الوقت الأصلي، حسم كاين التأهل التاريخي لبلاده بعدما تابع ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس كاسبر شمايكل في الدقيقة 104.

وتلتقي إنكلترا في النهائي الأحد على “ويمبلي” أيضا مع إيطاليا المتأهلة الثلاثاء على حساب إسبانيا بركلات الترجيح (1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي).