الرياضة
بني ملال يطلب رخصة استثنائية
الفريق يدرس برنامجا إعداديا بسبب توقف البطولة طلب المكتب المديري لرجاء بني ملال في رسالة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم رخصة استثنائية لحضور منخرطي الفريق نصف نهاية كأس العرش، نهاية الشهر الجاري بالملعب الكبير بأكادير أمام الجيش الملكي. وحثت رسالة المكتب المسير على خلق دينامية جديدة في الملاعب الرياضية، بمنحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا