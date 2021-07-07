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“لا أتنفس” جديد كرام
صدر حديثا للباحثة الأكاديمية والناقدة والروائية، زهور كرام، رواية جديدة تحت عنوان “لا أتنفس”، عن (دار فضاءات للنشر والتوزيع -عمان الأردن). وتنتمي هذه الرواية، الصادرة في 164 صفحة من الحجم المتوسط، إلى العصر الرقمي بمتغيراته التي طالت “وضعيات الإنسان وحالاته وشكل عشقه وهويته وذاكرته”، في تجربة مخاض فني للكشف عنأكمل القراءة »
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