مجتمع
اللواء الأزرق للحوزية وسيدي عابد
حصل شاطئان اثنان من أصل أربعة شواطئ بإقليم الجديدة على علامة اللواء الأزرق، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال صيف 2021 . وحافظ شاطئ الحوزية الواقع بتراب دائرة أزمور، على هذا المكتسب للسنة ال15 على التوالي، كما فاز شاطئ سيدي عابد (30 كيلومترا جنوب الجديدة) بشرف تعليق اللواء الأزرق.أكمل القراءة »
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