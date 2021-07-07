الرياضة
صيف ملكي لـ »صلاح»
وصف محبو الدولي المصري محمد صلاح، صورته التي نشرها أخيرا على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، ب»الصيف الملكي لصلاح»، بعدما ظهر مستلقيا. وانتشرت الصورة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غادر مصر قبل أيام، بعد زيارة خاطفة للعائلة. ولم يجب صلاح عن استفسارات محبيه، عن حضور أفراد عائلتهأكمل القراءة »
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