الرياضة
غوميز يعقد قرانه
عقد الدولي الإنجليزي جو غوميز، لاعب ليفربول، والغائب منذ بداية الموسم الماضي بسبب الإصابة، قرانه مع تامارا تيا، صديقته التي رافقته منذ 2014. وانتظر غوميز إلى غاية 2021، لعقد قرانه، علما أنه أجله السنة الماضية، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. واستدعى غوميز بعض زملائه في ليفربول وأصدقائه، إذ اكتفى بحفلأكمل القراءة »
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