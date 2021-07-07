اذاعة وتلفزيون
مقاطع صوتية تورط جوادي
حصلت “الصباح”، على مقاطع صوتية، نسبت للكوميدي فتاح جوادي، تؤكد، تورطه في “خداع” المغاربة والتخطيط للحصول على مساعدات مالية، وأيضا لرفع عدد متابعي قناته على موقع “يوتوب”. وجاء في المقاطع المنسوبة لجوادي أنه خطط للترويج لخبر عيشه في حالة تشرد، وحاجته للمساعدات من أجل تجاوز المشكل، إذ قال في أحدأكمل القراءة »
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