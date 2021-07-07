الصباح الفني
“احتفالية الصعلوك” بالمسرح الوطني
من تأليف عبد الكريم برشيد وإخراج إدريس شويكة وبطولة فاطمة بوجو تستعد الممثلة فاطمة بوجو للمشاركة في العمل المسرحي بعنوان “احتفالية الصعلوك”، من تأليف عبد الكريم برشيد وإخراج إدريس اشويكة. ويشارك في بطولة العمل، الذي حدد يوم سابع وعشرين يوليوز الجاري موعدا لعرضه بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، ثلة منأكمل القراءة »
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