مجتمع
كلاب تعبث بقبور البيضاويين
مشاهد مقززة للامبالاة المسؤولين بمقبرة الغفران والمتسولون أسياد المكان لا يأبه المسؤولون في البيضاء بإكرام الموتى، ولا يلتفتون لحزن الأقارب على الفراق ورغبتهم بدفنهم في ظروف إنسانية، كما لا وجود في قاموس مسيري المدينة للاهتمام بآخر “منازل” الموتى، بل يؤمنون فقط بالتخلص من الجثة، ولا بأس أن يجرب الهالك قبوراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا