وطنية
بلبير يلتحق بالحركة الشعبية
التحق عبد اللطيف بلبير، رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور السابق، بصفة رسمية، بحزب الحركة الشعبية قادما إليه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما تعذر عليه ولــوج الانتخابـــات التشريعيــة وكيلا للائحة الوطنية، عقب تزكية فوزي سير، رئيس المجلس الجماعي لأولاد بوساكن. وقرر بلبير دخول الانتخابات الجماعية باسم حزب “السنبلة” وقيادة لائحتهأكمل القراءة »
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