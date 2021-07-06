الرياضة
فريق بالهواة يقاضي لاعبيه
آزرو عزز شكايته بمحضر مفوض يؤكد امتناعهم عن صعود الحافلة قرر المكتب المسير للنادي الرياضي آزرو، الممارس في القسم الثاني هواة لكرة القدم، مقاضاة 14 لاعبا، ووجه شكاية ضدهم إلى الجامعة، بعدما امتنعوا عن خوض مباراة رسمية في البطولة. وجاء في الشكاية، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، «ّنحيطكم علماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا