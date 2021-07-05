الأولى
رخص مزورة لاستيراد أدوية
تفكيك شبكة تقتنيها من موقع “أمازون” وتسوقها بالمغرب ورقم معاملاتها تجاوز مليارين مكن تنسيق بين المفتشية العامة لوزارة الصحة وإدارة الجمارك، من رصد شبكة تتاجر في الأدوية بطرق غير شرعية. وأفادت مصادر مطلعة أن الشبكة تضم أشخاصا يملكون محلات لبيع المنتوجات شبه الصيدلية يلجؤون إلى الموقع التجاري العالمي “أمازون” ويقتنونأكمل القراءة »
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