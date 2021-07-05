الرياضة
رسالة رياضية: البنزرتي والشابي
أظهر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، تفوقا واضحا على لسعد الشابي، مدرب الرجاء، في الديربي، وفي أشياء أخرى أيضا، فماهي؟ أولا، تدبير المباريات الكبيرة ليس في متناول أي مدرب، وهنا تفوق البنزرتي، بشكل واضح، على الشابي، إذ بدا أكثر ثقة منه في التعامل مع معطيات المباراة، وأطوارها، وأكثر إيمانا بقدرة فريقهأكمل القراءة »
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