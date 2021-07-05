حوادث
سقوط أول المعتدين على دركيين
ضباط الفرقة الوطنية داهموا بيته بالعرائش وتحقيقات للإيقاع بجميع المتورطين سقط أول المعتدين على دركيين بفرقة كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار بالنخاخصة ضواحي القنيطرة، ليلة الأربعاء الماضي، بعد فراره من مسرح الحادث ب48 ساعة. وأوضح مصدر “الصباح” أن معلومات حصلت عليها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي تفيدأكمل القراءة »
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