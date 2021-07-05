الرياضة
عموتة يضم أربعة لاعبين للأولمبي
المدرب يعتزم استدعاء عبيدة وترغالين وتاحيف والهلالي يتجه الحسين عموتة، مدرب المنتخبين المحلي والأولمبي، إلى توجيه الدعوة إلى أربعة محترفين جدد، من أجل المشاركة في معسكر تدريبي مغلق في غشت المقبل، في سياق تحضيرات المنتخب الأولمبي للاستحقاقات المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن عموتة مقتنع بالعروض القوية، التي قدمها أربعة محترفينأكمل القراءة »
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