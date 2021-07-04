تحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,24 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,25 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 يونيو 2021.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 25 يونيو الجاري، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 300,9 مليار درهم، ما يمثل استقرارا من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 3،6 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 80 مليار درهم، منها 28,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,2 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 8,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 36,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 يونيو (تاريخ الاستحقاق 1 يوليوز).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” تراجع بـ0,8 في المائة، ليصل أداءه منذ بداية السنة إلى 9,9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية “للصناعات الغدائية” بـ 1,3 في المائة، و”الاتصالات” بـ 0,9 في المائة، و”الأبناك” بـ 0,7 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “المباني ومواد البناء ” و”المعادن” تراجعا بنسبة 0,4 في المائة و1,4 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع ب5,6 مليار دولار، مقابل 1,1 مليار دولار أسبوعا من قبل، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط في السوق المركزية للأسهم 819,5 مليون درهم مقابل 194,6 مليون درهم، والمبادلات في سوق الكتل 1,5 مليار درهم.