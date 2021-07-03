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شباط: “البركاكة” أفسدوا الاستقلال
قال إن قيادة الحزب فتحت الأبواب لمن هب ودب وحولته إلى أضحوكة دعا حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، نزار بركة وقيادة حزبه، إلى الاحتياط ممن أسماهم “رباعة الشكامة والبركاكة”، الذين لا قيمة لهم في فاس، ممن يقبلون الأكتاف والأيدي، لأنهم ضعاف. وانتقد شباط، هكذا سلوك، معلنا أن “الاستقلالي الحقيقي،أكمل القراءة »
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