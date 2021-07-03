الرياضة
أكادير… عاصمة الرياضة
المدينة تحولت إلى وجهة تنافسية في الأيام الأولمبية يراهن مسؤولو أكادير على تحويل المدينة، إلى عاصمة للرياضة، في ظل تراجع القطاع السياحي، بسبب الجائحة. واحتضنت أكادير على مدى أسبوع العديد من الأنشطة الرياضية، تخليدا للأيام الأولمبية الرياضية. وضربت عاصمة جهة سوس موعدا مع عشاق الرياضات المتنوعة، بمشاركة العديد من الممارسينأكمل القراءة »
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